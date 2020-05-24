Коронавирус в ЯНАО, последние новости на 25 мая 2020: пациентка из Лабытнанги и снижение темпа прироста заболеваемости

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ЯНАО на 25 мая 2020 года.

1. Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 24 мая 2020 года составило 2054 человек:

- Всего в стране зарегистрировано 344481 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 113299 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 153 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 3541 человек.

2. Пациентка из Лабытнанги скончалась от коронавируса:

- Женщине было 32 года. Она относилась к группе риска, страдала заболеванием органов дыхания, обратилась за медицинской помощью на третий день заболевания и сразу при госпитализации у нее была диагностирована пневмония, тогда же лабораторно подтвердился COVID-19, - пояснили в региональном депздраве.

3. Темп прироста заболеваемости коронавирусом в ЯНАО продолжил снижаться. Об этом стало известно на очередном заседании оперштаба региона.

- Объемы тестирования у нас на прежнем высоком количественном уровне. А в последние дни количество ежедневно проводимых тестов даже выросло, каждый день делают около трех тысяч исследований, - сообщила рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Итак, всего на 25 мая 2020 года в ЯНАО зарегистрировано 2054 случая коронавирусной инфекции: 687 – в населенных пунктах, 1367 – на месторождениях и производственных объектах. К настоящему моменту 709 – госпитализированы с COVID-19 и внебольничными пневмониями, 720 - выздоровели, проведено 99729 исследований, 6 человек ранее умерло.

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