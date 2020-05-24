Пациентка из Лабытнанги скончалась от коронавируса

В Салехардской окружной больнице после продолжительного лечения тяжелой двусторонней внебольничной пневмонии скончалась пациентка из Лабытнанги.

- Женщине было 32 года. Она относилась к группе риска, страдала заболеванием органов дыхания, обратилась за медицинской помощью на третий день заболевания и сразу при госпитализации у нее была диагностирована пневмония, тогда же лабораторно подтвердился COVID-19, - пояснили в региональном депздраве.

Известно, что заболевание с первых дней протекало тяжело:

- Пациентке потребовалась поддержка ИВЛ, на аппарате она провела месяц. Врачи приложили все усилия, чтобы сохранить здоровье и жизнь женщины. Но организм не ответил на терапию, к сожалению, она скончалась, - добавила руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.