2020-05-24T11:15:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 24 мая 2020 года составило 2054 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 24 мая 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 24 мая 2020 года составило 2054 человекЧисло заболевших коронавирусом в ЯНАО на 24 мая 2020 года составило 2054 человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 24 мая 2020 года: 2054 человек, за сутки зафиксировано 29 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 8599 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 5363 человек.

- Всего в стране зарегистрировано 344481 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 113299 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 153 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 3541 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ЯНАО такова: 2054 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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