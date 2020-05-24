Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 24 мая 2020 года составило 2054 человек
Число заболевших коронавирусом в ЯНАО на 24 мая 2020 года: 2054 человек, за сутки зафиксировано 29 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.
Всего за последние сутки в России подтверждены 8599 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 5363 человек.
- Всего в стране зарегистрировано 344481 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 113299 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксировано 153 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 3541 человек.
Таким образом, к настоящему моменту ситуация в ЯНАО такова: 2054 случаев заболевания.
ИСТОЧНИК KP.RU
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