2020-05-03T18:32:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 4 мая 2020: три летальных случая и прогнозы на май

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 4 мая 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 4 мая 2020 Фото: yanao.ruКоронавирус на Ямале, последние новости на 4 мая 2020 Фото: yanao.ru
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Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 4 мая 2020 года. За сутки в регионе выявлено еще 52 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии в ЯНАО зарегистрировано 609 заболевших. При этом у большинства заболевание протекает бессимптомно, поэтому они могут не знать, что инфицированы, и продолжать заражать окружающих. Прирост заболеваемости за минувшие сутки произошел за счет контактных с ранее заболевшими.

За последние сутки скончались два человека с диагнозом COVID-19. Умерли 58-летний мужчина из Лабытнанги и 55-летний салехардец. Оба случая нуждается в официальном заключении патологоанатомов. В результате к этому часу число летальных исходов от коронавируса в регионе достигло трех.

Пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в Салехарде ожидают во второй половине мая, а именно в двадцатых числах. Это связано с полным обследованием всех, кто контактировал с ранее выявленными заболевшими.

В закрытом на карантин Ханымее все беременные женщины сдали анализ на коронавирусную инфекцию. Результаты подтвердили – будущие мамы абсолютно здоровы. Для прохождения плановых скринингов беременных доставляют в перинатальный центр Ноябрьска и обратно в поселок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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