2020-05-03T12:17:55+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом на Ямале на 3 мая апреля 2020 года 609 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 3 мая 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 3 мая апреля 2020 года 609 человек Фото: pixabay.comЧисло заболевших коронавирусом на Ямале на 3 мая апреля 2020 года 609 человек Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом на Ямале на 3 мая 2020 года. Число заболевших коронавирусом на Ямале на 3 мая 2020 года составило 609 человек. За сутки в регионе выявлено еще 52 новых случая заболевания. Бессимптомно заболевание протекает в 362 (59,5%) случаях. Выздоровели от коронавируса 129 человек.

Прежняя тенденция поддерживается. Основная масса заболевших – работники месторождений ЯНАО. Из новых случаев заболевания COVID-1933 подтверждено у вахтовиков. Болезни выявили в Ямальском районе, на редприятиях в районе Нового Уренгоя и в Салехарде . Всего 409 случаев (67%). Выздоровели – 34.

В населенных пунктах ЯНАО подтверждено 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего 200 случаев (33%), выздоровели 95 человек. Новые случаи выявлены в Салехарде, Новом Уренгое,Лабытнанги и Пангодах.

В стационарах лечение проходят 116 пациентов. Состояние большинства удовлетворительное или средней тяжести. Из госпитализированных в данный момент 10 пациентов находятся в тяжелом, 2 - в крайне тяжелом состоянии, 7 из них - на поддержке аппаратов ИВЛ. Амбулаторно лечатся 362 заболевших.

Два человека с диагнозом COVID-19 скончались. Напомним, 9 апреля в округе умер мужчина с тем же диагнозом. Таким образом, на Ямале число летальных исходов от коронавируса достигло 3.

За минувшие сутки в ЯНАО выявлено 4 случая заболевания внебольничными пневмониями. Все заболевшие госпитализированы, находятся в состоянии средней тяжести. 1 случай сопровождается коронавирусной инфекцией.

По охвату населения тестированием Ямал в тройке российских регионов-лидеров. В одиннадцати лабораториях Ямала проведено 47 977 исследований на COVID-19. За минувшие сутки выполнено 2 248 тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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