Коронавирус на Ямале, последние новости на 3 мая 2020: старые очаги инфекции и информация о состоянии заболевших

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на 3 мая 2020 года.

1. Ямал в тройке регионов-лидеров России по охвату населения тестированием на коронавирус. За сутки проводят тысячи тестов. Кроме того, стало известно, что амбулаторно в режиме строгой изоляции лечение проходят 324 заболевших:

- Из госпитализированных в данный момент восемь пациентов находятся в тяжелом, трое - в крайне тяжелом состоянии, шесть из них - на поддержке аппаратов искусственной внтиляции легких. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести, - пояснили в оперштабе региона.

2. Новых очагов коронавирусной инфекции на Ямале не выявлено. Однако в действующих проблемных зонах вновь всплеск инфекции:

- Все новые случаи приходятся на действующие очаги. Работники с подтвержденным COVID-19 изолированы на 14 дней, у большинства течение инфекции позволяет обходиться без госпитализации, - уточнили в депздраве ЯНАО.

3. Центр гигиены и эпидемиологии ЯНАО подтвердил за сутки 43 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. За весь период в ЯНАО подтверждено 557 случаев COVID-19. Бессимптомно заболевание протекает в 338 случаях. Выздоровели от коронавируса 118 человек.

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