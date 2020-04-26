2020-04-26T22:21:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 27 апреля 2020: у 39 вахтовиков обнаружили коронавирус

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 27 апреля 2020 года
Ирина Ромашкина
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Фото: правительство ЯНАОФото: правительство ЯНАО
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В Ямало-Ненецком автономном округе 27 апреля подтвердилось 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии коронавируса на Ямале зарегистрировано 348 зараженных COVID-19, 68 человек выздоровели.

39 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено у вахтовиков, сообщил оперштаб округа.

– Основной прирост 26 апреля дали вахтовые рабочие с месторождений. Один новый случай – у вахтового рабочего, вывезенного в Ноябрьск из Якутии, – сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.

Всего на месторождениях зафиксировано 202 случая заражения, выздоровели восемь человек.

Оперштаб сообщил, что к данному моменту на Ямале проведено 32 301 исследование, из них в минувшие сутки сделано 1286 тестов на COVID-19.

Дополним, среди регионов Уральского федерального округа по количеству выявленных положительных результатов сегодня Ямал занял третье место, первое и второе место заняли Челябинская и Свердловская область соответственно.

КСТАТИ

26 апреля стало известно, что главы регионов УрФО подписали соглашение о взаимопомощи в борьбе с коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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