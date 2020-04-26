Коронавирус на Ямале, последние новости на 27 апреля 2020: у 39 вахтовиков обнаружили коронавирус
В Ямало-Ненецком автономном округе 27 апреля подтвердилось 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. С начала пандемии коронавируса на Ямале зарегистрировано 348 зараженных COVID-19, 68 человек выздоровели.
39 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено у вахтовиков, сообщил оперштаб округа.
– Основной прирост 26 апреля дали вахтовые рабочие с месторождений. Один новый случай – у вахтового рабочего, вывезенного в Ноябрьск из Якутии, – сообщила руководитель оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.
Всего на месторождениях зафиксировано 202 случая заражения, выздоровели восемь человек.
Оперштаб сообщил, что к данному моменту на Ямале проведено 32 301 исследование, из них в минувшие сутки сделано 1286 тестов на COVID-19.
Дополним, среди регионов Уральского федерального округа по количеству выявленных положительных результатов сегодня Ямал занял третье место, первое и второе место заняли Челябинская и Свердловская область соответственно.
КСТАТИ
26 апреля стало известно, что главы регионов УрФО подписали соглашение о взаимопомощи в борьбе с коронавирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU