Коронавирус на Ямале, последние новости на 26 апреля 2020: новый пункт тестирования и помощь президента федерации спорта глухих

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на 26 апреля 2020 года.

1. Пункт тестирования на коронавирус открыли в Ноябрьске. Отмечается, что процедура является платной:

- Людей принимают только по предварительной записи. К тестированию допускаются люди без симптомов ОРВИ, - сообщили специалисты.

2. Жители региона не остаются в стороне от борьбы с эпидемией. Президент федерации спорта глухих ЯНАО Никита Ребро направил часть своей премии за победу на Чемпионате России по вольной борьбе на помощь нуждающимся семьям Тарко-Сале.

- Он и его команда собрали 16 продуктовых наборов. В них, в частности, вошли: крупы, макароны, молоко, консервы, масло, печенье, свежие овощи и прочие продукты, - уточнили в оперштабе ЯНАО.

3. Число заболевших коронавирусом на Ямале на 25 апреля 2020 года составило 303 человека, а полностью выздоровели уже 66 человек. Об этом стало известно от Центра гигиены и эпидемиологии региона: подтверждено 37 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: 7 – в населенных пунктах, 30 - на месторождениях.

- 3751 жителя региона подлежат наблюдению, а 12 654 ямальцев сняты с медицинского наблюдения, - уточнили медицинские работники.

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