Число заболевших коронавирусом на Ямале на 25 апреля 2020 года составило 303 человека

По состоянию на 25 апреля в ЯНАО подтверждено 37 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего – 303. Выздоровели - 66.

- В стационарах лечение проходят 98 пациентов. Амбулаторно в режиме строгой изоляции лечение проходят 138 заболевших. Из госпитализированных в данный момент восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии, семь - на ИВЛ. Состояние большинства пациентов, лечащихся в стационаре, врачи расценивают, как удовлетворительное или средней тяжести, - пояснили в Центре гигиены и эпидемиологии.

Добавим, что в десяти лабораториях Ямала проведено 31 015 исследований. За минувшие сутки на COVID-19 сделано 973 теста.