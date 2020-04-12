Коронавирус на Ямале, последние новости на 13 апреля 2020: бизнес всесторонне поддержат, а кладбище лучше не посещать

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на 13 апреля 2020 года.

ЗАГС Салехарда оказывает услуги только по предварительной записи. Можно воспользоваться единым портал муниципальных и госуслуг.

До 1 июня приостановлена регистрация браков. Всем тем, кто ранее подал документы для оформления, предложат новые даты после начала лета.

В исключительных случаях церемония бракосочетания будет проведена без гостей, - уточнили в городском ЗАГСе.

Отметим, что изменения не касаются госрегистрации смерти: она осуществляется в любое время в соответствии с установленным режимом работы салехардского отдела службы ЗАГС.

Из-за режима самоизоляции не рекомендуют посещать кладбища для поминовения погребенных родственников:

Кладбище работает только для захоронения умерших и, по возможности, без массовых церемоний прощания.

Власти Ямала подготовили два пакета поддержки предпринимателей. Ведется работа над третьим пакетом мер.

Одними из самых пострадавших от пандемии стали индивидуальные предприниматели. Им обеспечат помощь в размере 30 тысяч рублей. Речь идет о коммерсантах, которые работают в таких сферах как: ремонт компьютеров и бытовой техники, химчистка, пошив и ремонт одежды, а также парикмахерские и салоны красоты.

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