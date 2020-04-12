2020-04-12T22:05:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 13 апреля 2020: бизнес всесторонне поддержат, а кладбище лучше не посещать

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 13 апреля 2020 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Коронавирус на Ямале, последние новости на 13 апреля 2020: бизнес поддержат финансами, а кладбища лучше не посещать Фото: pixabay.comКоронавирус на Ямале, последние новости на 13 апреля 2020: бизнес поддержат финансами, а кладбища лучше не посещать Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на 13 апреля 2020 года.

ЗАГС Салехарда оказывает услуги только по предварительной записи. Можно воспользоваться единым портал муниципальных и госуслуг.

До 1 июня приостановлена регистрация браков. Всем тем, кто ранее подал документы для оформления, предложат новые даты после начала лета.

В исключительных случаях церемония бракосочетания будет проведена без гостей, - уточнили в городском ЗАГСе.

Отметим, что изменения не касаются госрегистрации смерти: она осуществляется в любое время в соответствии с установленным режимом работы салехардского отдела службы ЗАГС.

Из-за режима самоизоляции не рекомендуют посещать кладбища для поминовения погребенных родственников:

Кладбище работает только для захоронения умерших и, по возможности, без массовых церемоний прощания.

Власти Ямала подготовили два пакета поддержки предпринимателей. Ведется работа над третьим пакетом мер.

Одними из самых пострадавших от пандемии стали индивидуальные предприниматели. Им обеспечат помощь в размере 30 тысяч рублей. Речь идет о коммерсантах, которые работают в таких сферах как: ремонт компьютеров и бытовой техники, химчистка, пошив и ремонт одежды, а также парикмахерские и салоны красоты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коронавирус на Ямале: какую поддержку окажет округ предпринимателям

Рассказываем, какую поддержку окажет ЯНАО малому и среднему бизнесу (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Вирусолог Виталий Зверев: коронавирус теперь с нами навсегда. Как грипп или простуда
Академик РАН, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев прокомментировал, почему коронавируса не стоит бояться [видео]
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020: 278 человек заболели за сутки
В Подмосковье готовятся к усилению карантинных мер и вводу пропускного режима. Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020 года
Новости 24
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 13 апреля 2020 года составило 62
На Ямале приняли два пакета мер поддержки предпринимателей
В Новом Уренгое случился пожар
Число заболевших COVID-19 на Ямале выросло до 62
Погода на Ямале 12 апреля: весеннее солнце и ясное небо
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 12 апреля 2020 года составило 58 человек
Коронавирус на Ямале: какую поддержку окажет округ предпринимателям
Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 апреля 2020: на Ямале восемь новых случаев заболевания коронавирусом
Профилактические меры на Ямале от коронавируса: в Пангодах продезинфицируют весь жилой фонд
Осторожно, фейк! Родителям Ямала рассылают недостоверную информацию о дистанционном образовании
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 11 апреля 2020 года составило 50 человек
В Тазовском районе опора ЛЭП раздавила рабочего в кабине КамАЗа
Въезд и выезд в Салехард с 11 апреля будет разрешаться только по пропускам
Дальневосточный фонд высоких технологий вложил в Promobot 200 млн рублей
Действие временных медицинских полисов продлили до конца 2020 года
Ямал приобретает дополнительное оборудование для больных коронавирусом
Новоуренгоец, пнувший полицейского, ждет суда