2020-04-05T22:36:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 апреля 2020: в Ханымее вводится карантин, а нерабочие дни продлены до 30 апреля

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 6 апреля 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 апреля 2020: в Ханымее вводится карантин, а нерабочие дни продлены до 30 апреля. Фото: правительство ЯНАО.Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 апреля 2020: в Ханымее вводится карантин, а нерабочие дни продлены до 30 апреля. Фото: правительство ЯНАО.
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на 6 апреля 2020 года.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем вечернем обращении к жителям региона сообщил, что аэропорт Салехарда готов принимать пассажиров с понедельника: все помещения продезинфицированы, в зонах регистрации и контроля пассажиров нанесена разметка, у прибывающих контролируют температуру.

Власти региона подготовили второй расширенный комплекс поддержки предпринимателей Ямала.

В поселке Ханымей вводится карантин, подобный режиму в поселке Пангоды из-за четырех предварительно положительных результатов анализов. В округе перешли на круглосуточный режим работы лаборатории.

Членам правительства и главам городов поручено проконтролировать привлечение к работе людей старше 60 лет, которые не относятся к перечню жизнеобеспечивающих работников.

Нерабочие дни в регионе продлены до 30 апреля, правила остались прежние. Губернатор призвал земляков отнестись к ситуации серьезно, оставаясь дома, и беречь своих близких.

О ситуации с коронавирусной инфекцией на Ямале 05.04.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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