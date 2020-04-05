Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 апреля 2020: в Ханымее вводится карантин, а нерабочие дни продлены до 30 апреля

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на 6 апреля 2020 года.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем вечернем обращении к жителям региона сообщил, что аэропорт Салехарда готов принимать пассажиров с понедельника: все помещения продезинфицированы, в зонах регистрации и контроля пассажиров нанесена разметка, у прибывающих контролируют температуру.

Власти региона подготовили второй расширенный комплекс поддержки предпринимателей Ямала.

В поселке Ханымей вводится карантин, подобный режиму в поселке Пангоды из-за четырех предварительно положительных результатов анализов. В округе перешли на круглосуточный режим работы лаборатории.

Членам правительства и главам городов поручено проконтролировать привлечение к работе людей старше 60 лет, которые не относятся к перечню жизнеобеспечивающих работников.

Нерабочие дни в регионе продлены до 30 апреля, правила остались прежние. Губернатор призвал земляков отнестись к ситуации серьезно, оставаясь дома, и беречь своих близких.