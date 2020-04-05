Коронавирус на Ямале, последние новости на 6 апреля 2020: в Ханымее вводится карантин, а нерабочие дни продлены до 30 апреля
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ямале на 6 апреля 2020 года.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в своем вечернем обращении к жителям региона сообщил, что аэропорт Салехарда готов принимать пассажиров с понедельника: все помещения продезинфицированы, в зонах регистрации и контроля пассажиров нанесена разметка, у прибывающих контролируют температуру.
Власти региона подготовили второй расширенный комплекс поддержки предпринимателей Ямала.
В поселке Ханымей вводится карантин, подобный режиму в поселке Пангоды из-за четырех предварительно положительных результатов анализов. В округе перешли на круглосуточный режим работы лаборатории.
Членам правительства и главам городов поручено проконтролировать привлечение к работе людей старше 60 лет, которые не относятся к перечню жизнеобеспечивающих работников.
Нерабочие дни в регионе продлены до 30 апреля, правила остались прежние. Губернатор призвал земляков отнестись к ситуации серьезно, оставаясь дома, и беречь своих близких.
О ситуации с коронавирусной инфекцией на Ямале 05.04.2020.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»