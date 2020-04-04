2020-04-04T22:10:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 5 апреля 2020 г.: свадьбы запретили, а продуктов хватит на всех

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 5 апреля 2020 года
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 5 апреля 2020 г.: свадьбы запретили, а продуктов хватит на всехКоронавирус на Ямале, последние новости на 5 апреля 2020 г.: свадьбы запретили, а продуктов хватит на всехФото: Татьяна Коркина
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В ночь с субботы на воскресенье мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 5 апреля 2020. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, на Ямале сформирован достаточный запас продуктов для удовлетворения спроса до конца нерабочих дней (то бишь до 30 апреля). Товары завозят во все муниципалитеты ЯНАО без перебоев и в полном объёме.

Кроме того, в регионе приостановлена государственная регистрация заключения браков с 4 апреля по 1 июня 2020 года. По данным источника, органы ЗАГС обязаны изменить даты регистрации брака на новые, после 1 июня 2020 года.

Ранее «Комсомольская правда – Ямал» сообщала о том, что авиарейсы на Ямал в связи со сложившейся ситуацией сокращены, оставшиеся самолеты будут отправлять в регионе полупустыми.

Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU

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