2020-04-10T20:42:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 апреля 2020: медиков переселили в гостиницы

Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 11 апреля 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус на Ямале, последние новости на 11 апреля 2020 Фото: yanao.ruКоронавирус на Ямале, последние новости на 11 апреля 2020 Фото: yanao.ru
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Мы собрали последние новости о коронавирусе на Ямале на 11 апреля 2020 года. На Ямале медиков, задействованных в лечении больных с COVID-19, переселили в гостиницы. Медики сами попросили оградить их домочадцев от возможности заражения. В Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме врачам приготовили номера со всеми бытовыми удобствами и трехразовым питанием.

Въезд и выезд в Салехард с 11 апреля будет разрешаться только по пропускам. Выдано порядка 900 пропусков. Все проезжающие обязаны предъявить сотрудникам правоохранительных органов паспорт, а также документы, подтверждающие цель поездки. Всех проезжающих осматривают медработники.

Ямал приобретает дополнительное оборудование для больных коронавирусом - закупают аппараты ИВЛ, медикаменты и средства индивидуальной защиты. 425 больничных коек готовы для лечения заразившихся. Около 200 – уже оснащены кислородом.

Ямальские предприятия, обслуживающие население в период самоизоляции, проводят обязательную дезинфекцию. В списке аэропорты, жерезнодорожны вокзалы школы и детсады, учреждения культуры и спорта, аэропорт, храмы и мечети, рестораны, кафе, предприятия непрерывной работы и остановки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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