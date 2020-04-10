2020-04-10T16:56:15+03:00
Общество

На Ямале медиков, задействованных в лечении больных с COVID-19, переселили в гостиницы

В Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме врачам приготовили номера со всеми бытовыми удобствами
Анна Полякова
Поделиться:
На Ямале медиков, задействованных в лечении больных с COVID-19, переселили в гостиницы Фото: yanao.ruНа Ямале медиков, задействованных в лечении больных с COVID-19, переселили в гостиницы Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В больницах четырёх городов Ямала, где лечат пациентов с коронавирусом, созданы условия для отдыха медработников. В Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме переселили в гостиницы со всеми бытовыми удобствами и многоразовым горячим питанием. На сегодняшний день на Ямале 50 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, в тесном контакте с больными находятся около 100 медицинских работников. Медики сами попросили оградить их домочадцев от возможности заражения, пояснили в правительстве ЯНАО.

- Люди часами дежурят у пациентов, оказывая им необходимую помощь. Мировой опыт, к сожалению, говорит, что, несмотря на все меры безопасности, остаётся риск того, что сами врачи могут заразиться этой болезнью, - сказал Дмитрий Артюхов.

Салехард

В окружной столице 30 работников салехардской окружной больницы уже живут в гостинице «Арктика». Им предоставлено ежедневное трёхразовое горячее питание, в том числе и на рабочих местах. Кроме того, специалистам СОКБ и сотрудникам «Скорой помощи», Роспотребнадзора по ЯНАО и ямальского «Центра гигиены и эпидемиологии» ежедневно привозят ланч-боксы на рабочие места. Всего бесплатными обедами обеспечены около 80 медработников.

Ноябрьск

В Ноябрьске сотрудникам центральной городской больницы, СПИД-центра, в перспективе - станции скорой медицинской помощи и Роспотребнадзора предоставлены две гостиницы - «Парк Отель» и «Аляска». В номера уже заселились 18 человек. Всего около 80 комфортных номеров, проживание - по одному человеку в комнате. Медперсонал с работы к месту отдыха и обратно доставляет специальный автомобиль. Для всех предусмотрено трехразовое питание.

Фото: yanao.ru

Фото: yanao.ru

Новый Уренгой

В газовой столице региона для медперсонала предоставлена гостиница «Ямал» более чем на 40 мест. Пока здесь живут 10 человек - санитарки, медсестры, буфетчицы. Сотрудников больницы также кормят трижды в день. Кроме этого, местные предприниматели бесплатно подключили в номерах интернет и телевидение.

- Доктора, которые сегодня работают в инфекционном госпитале, не должны идти в семьи отдыхать, потому что это риск для членов их семей. И мы обязаны предоставить им такие условия. Они могут отказаться, но возможность должна быть создана, - рассказала главврач новоуренгойской ЦГБ Ирина Груздева.

Надым

В Надыме для медиков работает гостиница «Надежда». Для 15 человек, работающих в инфекционном отделении, подготовлены 9 одноместных номеров и 3 двухместных. У врачей есть все необходимые условия проживания – от интернета, телевидения, гладильной комнаты до 3-хразового горячего питания, спортивного зала и зоны отдыха.

Меры безопасности

Персонал больниц перед заездом в гостиницу проходит полную дезинфекционную обработку в медучреждении, сменив одежду. Личные контакты персонала с гостями сведены до минимума, горничные обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, в некоторых гостиницах - специальными костюмами.

В помещениях гостиниц есть дезары, озонаторы, кварцевые лампы. Места общего пользования и поверхности постоянно обрабатываются дезинфицирующими средствами. В холлах и на этажах выставлены антисептики для рук.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Тазовском районе опора ЛЭП раздавила рабочего в кабине КамАЗа
Въезд и выезд в Салехард с 11 апреля будет разрешаться только по пропускам
Дальневосточный фонд высоких технологий вложил в Promobot 200 млн рублей
Действие временных медицинских полисов продлили до конца 2020 года
Ямал приобретает дополнительное оборудование для больных коронавирусом
Новоуренгоец, пнувший полицейского, ждет суда
В Салехарде к 75-летию Победы внесут коррективы на мемориалах
На Ямале вахтовик лишил надежды на спасение авиапассажира
Для гастарбайтер на Ямале сделали специальные памятки
На Ямале предприятия, обслуживающие самоизолированных, проводят дезинфекцию
«Газпром нефть» протестирует на COVID-19 сотрудников промышленных предприятий
Стало известно имя умершего от короновируса ямальца
Ледовая переправа Салехард – Лабытнанги работает в привычном режиме
На Ямале увеличат в двое число коек для больных COVID-19
АО «Транснефть – Сибирь» приступило к весеннему геомониторингу объектов
Всех пуровчан из группы риска медики тестируют на рабочих местах
В Пельвож на «Трэколах» привозят продукты и почту
В Салехарде проходит полная дезинфекция города
Губернатор Ямала прокомментировал ситуацию с дефицитом масок
Автозимник Салехард-Надым 10 апреля будет окончательно закрыт
Погода на Ямале 10 апреля: потеплеет до плюсовых температур
Число заболевших коронавирусом на Ямале на 10 апреля 2020 года составило 41 человек
На Ямале стартовала Всероссийская акция «100 баллов для победы»
Для воспитанников интернатов на Ямале учебный год завершён досрочно
Мошенники сулят ямальцам деньги от государства на продукты, маски и лекарства
Ямалец, выловивший сетью краснокнижного осетра, ждет суда