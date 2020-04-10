На Ямале медиков, задействованных в лечении больных с COVID-19, переселили в гостиницы

В больницах четырёх городов Ямала, где лечат пациентов с коронавирусом, созданы условия для отдыха медработников. В Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме переселили в гостиницы со всеми бытовыми удобствами и многоразовым горячим питанием. На сегодняшний день на Ямале 50 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции, в тесном контакте с больными находятся около 100 медицинских работников. Медики сами попросили оградить их домочадцев от возможности заражения, пояснили в правительстве ЯНАО.

- Люди часами дежурят у пациентов, оказывая им необходимую помощь. Мировой опыт, к сожалению, говорит, что, несмотря на все меры безопасности, остаётся риск того, что сами врачи могут заразиться этой болезнью, - сказал Дмитрий Артюхов.

Салехард

В окружной столице 30 работников салехардской окружной больницы уже живут в гостинице «Арктика». Им предоставлено ежедневное трёхразовое горячее питание, в том числе и на рабочих местах. Кроме того, специалистам СОКБ и сотрудникам «Скорой помощи», Роспотребнадзора по ЯНАО и ямальского «Центра гигиены и эпидемиологии» ежедневно привозят ланч-боксы на рабочие места. Всего бесплатными обедами обеспечены около 80 медработников.

Ноябрьск

В Ноябрьске сотрудникам центральной городской больницы, СПИД-центра, в перспективе - станции скорой медицинской помощи и Роспотребнадзора предоставлены две гостиницы - «Парк Отель» и «Аляска». В номера уже заселились 18 человек. Всего около 80 комфортных номеров, проживание - по одному человеку в комнате. Медперсонал с работы к месту отдыха и обратно доставляет специальный автомобиль. Для всех предусмотрено трехразовое питание.

Фото: yanao.ru

Новый Уренгой

В газовой столице региона для медперсонала предоставлена гостиница «Ямал» более чем на 40 мест. Пока здесь живут 10 человек - санитарки, медсестры, буфетчицы. Сотрудников больницы также кормят трижды в день. Кроме этого, местные предприниматели бесплатно подключили в номерах интернет и телевидение.

- Доктора, которые сегодня работают в инфекционном госпитале, не должны идти в семьи отдыхать, потому что это риск для членов их семей. И мы обязаны предоставить им такие условия. Они могут отказаться, но возможность должна быть создана, - рассказала главврач новоуренгойской ЦГБ Ирина Груздева.

Надым

В Надыме для медиков работает гостиница «Надежда». Для 15 человек, работающих в инфекционном отделении, подготовлены 9 одноместных номеров и 3 двухместных. У врачей есть все необходимые условия проживания – от интернета, телевидения, гладильной комнаты до 3-хразового горячего питания, спортивного зала и зоны отдыха.

Меры безопасности

Персонал больниц перед заездом в гостиницу проходит полную дезинфекционную обработку в медучреждении, сменив одежду. Личные контакты персонала с гостями сведены до минимума, горничные обеспечены средствами индивидуальной защиты – масками, перчатками, в некоторых гостиницах - специальными костюмами.

В помещениях гостиниц есть дезары, озонаторы, кварцевые лампы. Места общего пользования и поверхности постоянно обрабатываются дезинфицирующими средствами. В холлах и на этажах выставлены антисептики для рук.