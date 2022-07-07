«Не будем дожидаться трагедии». Жители Салехарда просят починить разрушающийся арт-объект возле городского сада

Жители Салехарда просят починить разрушающийся арт-объект возле городского сада. Фото - "Подслушано в Салехарде" в ВК.

Жители Салехарда просят починить разрушающийся арт-объект возле городского сада. Свое обращение они опубликовали в социальных сетях.

Фото - "Подслушано в Салехарде" в ВК.

«Уважаемая администрация, давайте не будем дожидаться трагедии. На улице Ленина возле городского сада соорудили, так называемую, арку. Уже не первую неделю она находится в плачевном состоянии. Осталось дождаться ветра, чтобы она рухнула. Хорошо, если никто не пострадает. У столбов крепёжи поотлетали, крайние два столба накренились. Шарики постоянно падают и бьются. Организуйте ремонт этого сооружения», – просят горожане.

Фото - "Подслушано в Салехарде" в ВК.

Северяне обеспокоены тем, что власти «спустя рукава» следят за построенными уже подобными объектами: «Скверов, детских площадок, зон отдыха построено много, но за ними нет должного присмотра. Вон, возле Лебяжьего озера захочешь присесть, да не сможешь, все скамейки и поручни в помёте».

В ведомстве заверили, что специалисты уже в курсе ситуации: «Информация передана подрядчику для устранения проблемы в кратчайшие сроки в рамках гарантийных обязательств».

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени жильцы показали, как разрушается дом на улице Энергетиков, 47. По их словам, они уже обращались с просьбой провести экспертизу и проверить дом на состояние аварийности. Строители сделали мелкий ремонт, который ситуацию, в общем-то, не исправил.

«Через несколько дней после обращения были отправлены строители для устранения значительных дефектов только на поверхности, была произведена заново кладка кирпичей в огромных дырах в стене. По всей видимости, дом начинает рушиться, фундамент уходит вниз, кирпичи выпирают из стен под окнами, частично падают, и в стенах множество трещин значительного размера вдоль стен», – рассказывает в социальных сетях Карина К.