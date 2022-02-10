«Хотелось спрятаться»: жителей Надыма испугали зловещие облака на ночном небе

Фото: Ольга Моторина. Необычные облака.

Жителей Надыма напугали зловещие облака, появившиеся на ночном небе с 8 на 9 февраля. Изначально информация об этом необычном природном явлении появился в одном из городских пабликов, наделав немало шума.

- Ребята, что это? Живу в Надыме 40 лет, но такое вижу в первый раз. И это пронеслось на быстрой скорости над городом. Глаза режет и в горле першит, у кого есть такие ощущения??? Может нас травят??? - написал местный житель, пожелавший остаться анонимным.

В подтверждение своих слов он приложил фото ночного неба, по которому плыли необычные облака, больше походившие на морские волны или трубный дым.

Фото от автора поста

Данная новость настолько взволновала горожан, что они начали вовсю ее обсуждать, предлагая различные варианты происхождения таких облаков.

- Вчера наблюдал за этим явлением. Пар, выходящий из труб котельных, уносило ветром, а через некое расстояние его вот так растягивало по небу, - поделился мнением Максим А.

Но не всех горожан устроило подобное объяснение. Некоторые углядели в этом нечто зловещее и даже потустороннее.

- Я вчера гуляла с собакой и тоже наблюдала за этим явлением, за 40 лет ни разу такого не наблюдала, меня это очень удивило, слишком на большой скорости эти полосы летели. Собака, увидев это, кинулась к подъезду. Было как-то не по себе, хотелось спрятаться. Полосы шли не со стороны труб, ветра сильного тоже не было, - рассказала Людмила Д.

Фото: Алена Квашнина

Однако большинство горожан не увидели в этом ничего подозрительного и лишь посмеялись над мнениями о заговорах и предвестниках чего-то плохого.

- Господа паникеры! Приезжайте в гости к нам на метеорологическую станцию, и мы вам про облака все расскажем и покажем: как и при каких условиях они образовываются, что способствует развитию странных форм. Покажем Вам наш научный атлас облаков - вы хоть будете в курсе и не станете писать всякую ересь, - прокомментировала Лариса М.

Но окончательную точку в разговоре поставила Ольга П, дав ответ на вопрос.

- Это облака «асператус» - самые зловещие и красивые облака в природе, - написала девушка.

Фото: Ольга Полякова

Кстати, согласно данным сайта «Википедия», Asperitas (аспе ритас, с лат. - «шероховатость») - особенная черта некоторых облаков, представляющая собой выраженные волнистые структуры в их нижней части, что в сочетании с неоднородной толщиной и освещением может придавать облакам необычный и даже устрашающий вид.