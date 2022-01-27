В Тарко-Сале жители мкр. Советский жалуются на ржавую воду, бегущую из кранов

Фото: паблик "Сплетни | Тарко-Сале". Вода в доме №5 мкр. Советский.

Жители Тарко-Сале массово жалуются на грязную воду, бегущую из кранов. По словам людей, хуже всего приходится тем, кто проживает в мкр. Советский, вода в этих домах настолько плохая, что после ее использования ванна и стиральная машина покрываются ржавчиной, а на коже выступают красные пятна.

Чтобы придать ситуацию огласке, один из жителей выложил пост в социальных сетях, сопроводив его гневной надписью: «Разместите у себя пост или историю, чтобы этот ужас увидела администрация. Вот такой кошмар по адресу: мкр. Советский, д. 5».

В качестве доказательств автор приложил фото, на котором видна набранная в ванну оранжевая вода, а на дне лежит непонятный осадок, напоминающий песок.

Фото: паблик "Сплетни | Тарко-Сале". Жалоба от горожанина.

В комментариях к посту горожане полностью поддержали земляка и рассказали, что в их домах ситуация ни чуть не лучше, вода имеет такой же неприятный цвет и непригодна для употребления: «после мытья в такой воде дети покрываются пятнами и чешутся», «во что превращает такая горячая вода аэраторы в кранах и фильтр перед счетчиком - это вообще отдельный обморок», «каждое утро из под крана долбит горячая ржавая вода», «машинка стиральная вся в ржавчине» и. т. д.

Чтобы не быть голословными, таркосалинцы назвали свои адреса, таким образом получился целый список: мкр. Советский, д. 3, д. 9, д. 12, д. 16, д. 17, д. 19, д. 23; ул. Губкина, д. 5; ул. Осенняя, д. 14; мкр. Геофизиков и мкр. Геолог (без уточнения домов).

Чуть позже одна из горожанок выложила короткое видео, в котором также обратила внимание на данную проблему: «Горячую воду даже показывать не буду. Холодная у нас вот такая».

В ролике показана кастрюля с все той же грязной водой, закипающей на плите.

В администрации Пуровского района сообщили, что информация уже передана в диспетчерскую службу АО «Ямалкоммунэнерго». Позже ресурсоснабжающая организация проведет по указанным адресам промывку подводящих сетей ХВС и ГВС.

- В случае предоставления некачественных услуг можно обратиться в управляющую организацию, которая установит факт предоставления некачественных услуг и составить акт. После этого необходимо обратиться в АО «Ямалкоммунэнерго» с заявлением о перерасчете, - добавили в мэрии.