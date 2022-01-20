Не вывозили ни разу: житель Салехарда пожаловался на горы снега в человеческий рост

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде". Гора снега.

Жители Салехарда продолжают жаловаться не заваленные снегом дворы и улицы, причем недовольны работой коммунальщиков не только жители отдаленных микрорайонов, но и центра. Так, в конце октября негодование по поводу обильных осадков высказывали жители мкр. Комбинат, а в середине декабря горожане массово сообщали о заваленных снегом проездах во дворы.

Теперь северяне подняли шум из-за гор снега в районе ул. Арктическая, д. 4 и школы №3. Чтобы придать ситуацию огласке, один из жителей выложил пост в соцсети, напрямую обратившись к администрации.

- Уважаемая администрация, обратите внимание на горы снега в районе ул. Арктическая, д. 4 и школы №3. Все завалено снегом, снег не вывозился ни разу. Как людям ходить? Там дети, выходы эвакуационные тоже завалены, - написал разгневанный горожанин.

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде". Гора снега.

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде". Гора снега.

Фото: паблик "Подслушано в Салехарде". Гора снега.

В качестве доказательств автор приложил несколько фото, на которых видны огромные кучи снега, большинство из которых в высоту не уступают человеку.

Как сообщили корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, заявка уже передана подрядчику АО «Салехарддорстрой» для включения в план-график по очистке и вывозу снега. Подрядчик исполнит работу до 23 января 2022 года.

Кстати, на сегодняшний день, 20 января, в уборке города задействовано 25 единиц дорожной техники. В их обязанности входит уборка плотного слоя снега с проезжей части, обозначение бортового камня, уборка снежных валов и вывоз снежных масс (по городу).