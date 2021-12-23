«Ненавижу эти маршрутки!»: жители Ноябрьска жалуются на работу общественного транспорта

Фото: администрация Ноябрьска

Жители Ноябрьска массово жалуются на работу маршруток. По словам горожан, транспорт никогда не приезжает вовремя, поэтому подгадать его появление на остановках практически невозможно. Чтобы привлечь внимание к данной проблеме, один из ноябрян выложил пост в соцсети, рассказав в нем о своих злоключениях.

- Хочу обратить внимание на то, что автобусы, а особенно маршрутки №14а и №28 не приезжают по расписанию. Стою уже полчаса, жду маршрутку, звоню в диспетчерскую - никто не берет трубку, - написал разгневанный северянин.

В комментариях к посту горожане полностью поддержали земляка, рассказав, что и сами не раз попадали в похожие ситуации.

- Вообще не знаю, зачем им расписание, если они на остановках ждут друг друга вечно? Сидишь на каждой остановке и думаешь, когда же ему наконец ехать вздумается? Однажды ехала 20 минут три остановки, пешком получается быстрее, - написала Юлия.

А другая горожанка и вовсе заявила, что терпеть не может эти маршрутки.

- Они никогда вовремя не приезжают. И едут как черепахи, стоят на каждой остановке минут по десять, - рассказывает девушка.

В городской администрации корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» сообщили, что перевозку пассажиров по городским маршрутам общественного транспорта № 14, №14а и №28 осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Рузи».

При этом на сегодняшний день перевозчик испытывает нехватку кадров, что могло стать причиной задержки.

- Если вы столкнулись с оказанием некачественной услуги по перевозке пассажиров по данным маршрутам, то можно обратиться с претензией лично к перевозчику по телефонам: 8-922-285-86-82, 8-932-056-66-63, либо в отдел транспорта и дорожного хозяйства управления ЖКХ по номеру: 361-128, - добавили в мэрии.