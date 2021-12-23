Коронавирус на Ямале. Последние новости на 23 декабря 2021 года: вакцинация подростков

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 111 человек, из них 7 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 61 142 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 335 человек, из них 42 находятся в тяжелом состоянии, 11 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ямальские медики готовятся к вакцинации подростков от коронавируса. Для этого в округ доставят препарат «Спутник-М», рассчитанный на возраст от 12 до 17 лет. В четвертую волну заболевания маленькие пациенты стали встречаться чаще, а в ряде случаев болезнь протекает с осложнениями. В группе риска - ребята с диабетом, избыточной массой тела и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Что касается выздоровевших, то сутки от болезни излечились 197 человек, с начала пандемии - 55 379.

За последние сутки в России выявлено 25 264 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 710 (6,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 292 983 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 42 322 человека, с начала пандемии - 9 097 521. Также за сутки зафиксировано 1 020 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 300 269 человек.