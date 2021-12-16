Коронавирус на Ямале. Последние новости на 16 декабря 2021 года: количество заболевших продолжает снижаться

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 119 человек, из них 6 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 60 353 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 444 человека, из них 45 находятся в тяжелом состоянии, 15 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Однако есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 138 человек, с начала пандемии - 54 218.

За последние сутки в России выявлено 28 363 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 941 (6,8%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 10 103 160 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 35 633 человека, с начала пандемии - 8 839 633. Также за сутки зафиксировано 1 142 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончался 292 891 человек.