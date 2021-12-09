Новогодние ярмарки 2021-2022 в Салехарде: площадки, расписание работы, дата открытия

Горожан ждет много интересного Фото: Вера Зенина

Новый год уже не за горами, а это значит, что пора задуматься о покупке подарков для родственников и друзей. Рассказываем, где будут развернуты новогодние ярмарки 2021-2022 в Салехарде, на которых можно купить презенты на любой вкус и цвет.

«ЯМАЛЬСКАЯ ЯРМАРКА»

Если вы еще не решили, чем порадовать родных и друзей в новогоднюю ночь, то эта ярмарка поможет вам исправить ситуацию. Здесь можно приобрести подарки, сувениры ручной работы, уникальные товары от представителей коренных малочисленных народов Севера и свежую продукцию ямальских производителей. А если останется время - заглянуть в демонстрационные чумы.

Где: пешеходная зона улицы Ленина

Когда: 11 и 12 декабря с 12:00 до 18:00

Фото: Правительство ЯНАО

КОНЦЕРТ В ГОРОДСКОМ САДУ

После покупки подарков самое время отдохнуть и предаться атмосфере праздника. Для всех пришедших на сцене в городском саду выступят артисты Центра культуры и спорта «Геолог», будут работать аниматоры, фотозоны и пройдут новогодние игры. Также можно будет прокатиться на оленьей упряжке и нарядить елку в народной акции.

Где: улица Республики, 7

Когда: 11 декабря с 12:00 до 14:30

«ОБДОРСКАЯ ЯРМАРКА»

Вдоволь нарезвившись в городском саду салехарды могут продолжить веселье в Обдорском остроге. Там пройдет концертная программа, световое фрик-шоу, неоново-флуоресцентное шоу, а также различные мастер-классы и игры.

Где: улица Республики, 1-17

Когда: 11 и 12 декабря с 15:00 до 18:00

Ниже можно ознакомиться с подробной схемой проведения праздничных ярмарок.