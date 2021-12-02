Коронавирус на Ямале. Последние новости на 2 декабря 2021 года: доставлена вакцина «КовиВак»

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе фиксируют очередное количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли четыре человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 129 человек, из них 6 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 58 577 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 538 человек, из них 73 находятся в тяжелом состоянии, 24 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе остается сложной, поэтому жителям необходимо вакцинироваться. Например, для этих целей в Ноябрьск поступило 450 доз двухкомпонентной вакцины «КовиВак».

Также есть и хорошие новости: за сутки от болезни излечились 87 человек, с начала пандемии - 52 777.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 32 837 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 7,2% - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 9 669 718 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 35 679 человек, с начала пандемии - 8 364 932. Также за сутки зафиксировано 1 226 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 276 419 человек.