Коронавирус на Ямале. Последние новости на 11 ноября 2021 года: северяне активно идут на вакцинацию

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли пять человек. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 148 человек, из них 10 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 55 635 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 893 человека, из них 134 находятся в тяжелом состоянии, 23 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью осложняется, в связи с этим многие северяне спешат сделать прививку. К примеру, только за прошедшие праздничные дни и выходные вакцинировались более полутора тысяч пуровчан. Также на помощь ямальцам приходят волонтеры-медики, работающие в прививочных пунктах.

Также есть и другие новости: за сутки от болезни излечились 56 человек, с начала пандемии - 51 255.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 38 058 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 207 (8,4%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 911 713 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 34 565 человек, с начала пандемии - 7 654 161. Также за сутки зафиксировано 1 239 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 250 454 человека.