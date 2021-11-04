Коронавирус на Ямале. Последние новости на 4 ноября 2021 года: новый моногоспиталь в Тарко-Сале

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 147 человек, из них 10 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 54 611 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 905 человек, из них 131 находится в тяжелом состоянии, 30 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе осложняется, в связи с этим в Тарко-Сале здание акушерского корпуса городской больницы полностью перепрофилировали под моногоспиталь для больных коронавирусом. Это связано с возросшим числом ковид-пациентов, нуждающихся в госпитализации. Сейчас для больных развернуто 90 коек.

Однако есть и хорошее новости, за сутки от болезни излечился 41 человек, с начала пандемии - 50 928.

Согласно последним данным, в России выявлено выявлено 40 443 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 452 (8,5%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 8 633 643 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 32 807 человек, с начала пандемии - 7 445 438. Также за сутки зафиксировано 1 189 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 242 060 человек.