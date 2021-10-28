Коронавирус на Ямале. Последние новости на 28 октября 2021 года: заполняемость заведений культуры и общепита не должна превышать 50 процентов

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. С каждым днем в регионе растет количество заболевших и скончавшихся жителей. Так, за последние сутки от COVID-19 умерли три человека. Чтобы избежать серьезных осложнений, власти призывают жителей активно вакцинироваться. Сделать прививку можно в любом из 79 пунктов, расположенных во всех городах и районах. Кроме того, северянам следует носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Фото: Яндекс статистика

За прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 134 человека, из них 12 - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 53 625 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 889 человек, из них 115 находятся в тяжелом состоянии, 19 - на аппаратах ИВЛ.

Фото: Яндекс статистика

Сейчас ситуация с заболеваемостью в регионе осложняется. В связи с этим решено ужесточить контроль за соблюдением антиковидных мер. Теперь предприятия общественного питания и учреждения культуры будут заполняться лишь на 50 процентов вместо 75, как было утверждено ранее.

Также продолжается вакцинация жителей. От COVID-19 в сутки прививаются 1 500 - 2 000 ямальцев. В настоящий момент прививки сделали 197 743 человека, а 182 456 - полностью завершили курс вакцинации. Кроме того, более 11 500 человек прошли ревакцинацию.

Однако есть и хорошее новости, за сутки от болезни излечились 45 человек, с начала пандемии - 50 511.

Согласно последним данным, за сутки в России выявлено 36 582 человека с COVID-19 в 85 регионах, из них 3 055 (8,3%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрирован 8 352 601 случай в 85 регионах. Излечился от коронавируса 29 151 человек, с начала пандемии - 7 242 735. Также за сутки зафиксировано 1 123 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 233 898 человек.