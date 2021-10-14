В Ноябрьске жильцы дома №35 по ул. Космонавтов возмущены некачественной установкой входных дверей

Фото: паблик "Злой Ноябрянин".

Ноябряне, проживающие в доме №35 по ул. Космонавтов, возмущены ремонтом, который провела их управляющая компания. По словам людей, установленные рабочими входные двери могут рухнуть в любой момент, придавив каждого, кто окажется рядом.

Чтобы придать ситуацию огласке, один из жильцов выложил пост в городском паблике, где подробно описал проблему.

- Управляющая компания «Уютная Территория». Сделали доброе дело - установили в подъездах новые двери. Очень интересно, долго ли они простоят? - задается вопросом автор.

В качестве подтверждения горожанин прикрепил несколько фото, на которых можно увидеть дверь, едва закрепленную монтажной пеной. Причем слой настолько тонкий, что через него можно смотреть на улицу и чувствовать дуновение ветра.

В комментариях горожане осудили горе-мастеров и посоветовали жильцам не пускать ситуацию на самотек. Кроме того, некоторые из ноябрян выразили обеспокоенность, как бы металлические конструкции не рухнули на детей, ведь тогда трагедии не избежать.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в региональном департаменте госжилнадзора, управляющая организации еще не закончила монтажные работы. В ближайшее время специалисты завершат установку дверей по всем правилам.