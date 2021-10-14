Житель Лабытнанги пожаловался на скользкие дороги

Горожанин просит разобраться с этой проблемой Фото: Ольга Крыльцова

На Ямал пришла настоящая зима со снегом и гололедом. И если у пешеходов такие погодные условия вызывают лишь неудобства, то для автомобилистов это серьезная угроза жизни и здоровью.

Чтобы привлечь внимание властей к этой проблеме, один из горожан выложил в соцсети гневный пост, где выразил свою точку зрения.

- Я уже видел в городе несколько аварий, все они были по причине гололеда. Конечно, вы скажете, что водители должны выбирать скорость движения, исходы из погодных условий, но это только один фактор. Убедительная просьба, посыпьте дороги и пешеходные переходы, - написал мужчина.

В комментариях горожане разделились на два лагеря: одни полностью поддержали земляка в его недовольстве, а вторые, наоборот, пристыдили мужчину за его слова, ответив, что большинство дорог в городе регулярно посыпаются песком.

Позже на сообщение отреагировали в городском Управлении жилищно-коммунального хозяйства.

- Дорожная служба проводит работы по посыпке проезжей части песчаной смесью. Убедительно просим соблюдать скоростной режим, - сообщили в ведомстве.

В качестве доказательства власти прикрепили фотографию, на которой изображена обработанная от гололеда дорога.