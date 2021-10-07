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Происшествия7 октября 2021 16:17

В Салехарде сотрудник полиции не смог убедить пенсионерку не переводить мошенникам 900 тысяч рублей

Женщина напрочь отказалась поверить оперативнику, который пытался раскрыть ей глаза на происходящее
Вера ЗенинаВера Зенина
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Северянка хотела спасти сбережения, но вышло наоборот.

Северянка хотела спасти сбережения, но вышло наоборот.

Фото: Ольга Крыльцова

В погоне за деньгами телефонные мошенники придумывают все новые схемы обмана людей. Пытаясь выманить как можно большие суммы, аферисты используют подложные номера, представляются именами высоких чиновников и применяют психологические приемы. Чаще всего их жертвами становятся пожилые люди, не способные противостоять яростным уговорам.

В числе пострадавших оказалась и пенсионерка из Салехарда. Мошенники настолько запудрили бабушке мозги, что она отказалась поверить реальному сотруднику полицию, который пытался отговорить ее от необдуманных действий прямо у банкомата.

Первым забил тревогу сотрудник банка, куда пенсионерка пришла, чтобы сделать перевод. Женщина с кем-то беседовала по телефону, уточняя, на какой именно счет необходимо отправить деньги. Не раздумывая, работник сразу же вызвал полицию, чтобы предотвратить преступление.

- Неизвестный, с которым говорила пенсионерка, представился сотрудником службы безопасности банка. Он уверял клиентку в необходимости перевести средства якобы на безопасные счета, чтобы их не смогли украсть - рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в региональном УМВД.

Прибывший оперативник показал бабушке удостоверение и посоветовал положить трубку, предупредив, чем может завершиться разговор. Однако старушка оказалась настроена весьма воинственно и стала прогонять полицейского.

- Я к вам не обращалась ни за какой помощью. Уйдите отсюда, иначе я сейчас в прокуратуру позвоню, - грозится бабушка, пытаясь вытолкать сотрудника за дверь.

В итоге, так и не вняв словам полицейского, северянка перевела аферистам почти 900 тысяч рублей. Спустя несколько дней женщина поняла, что совершила ошибку и деньги ей никто не вернет. Тогда она отправилась в отделение, где написала заявление.

- Несмотря на то, что полицейский доходчиво объяснили женщине всю сложившуюся ситуацию, она все же предпочла довериться мошенникам. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, - добавили в ведомстве.

В Салехарде сотрудник полиции не смог убедить пенсионерку не переводить мошенникам 900 тысяч рублей
КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ