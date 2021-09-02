«Вот этим мы дышим!»: жители Лабытнанги встревожены выбросами с местного асфальтового завода

Фото: скриншот из видео. Те самые выбросы в воздух.

Жители Лабытнанги не на шутку встревожены ситуацией, происходящей на местном асфальтобетонном заводе. Речь идет о необъяснимых выбросах в воздух с предприятия. Пост об этом появился в популярном городском паблике «Лабытнанги Info», наделав немало шума.

- Неужели такие выбросы с асфальтового завода допустимы? Куда смотрит Охрана природы Ямала? Ведь люди этим дышат, - написал анонимный пользователь

В качестве доказательств автор приложил видео, на котором показывает, как из трубы в небо вырывается серый дым. Также отчетливо видны последствия выброса: комки земли или песка на капоте машины.

Смотреть видеосюжет Жители Лабытнанги встревожены выбросами с местного асфальтового завода

В комментариях к посту горожане предположили, что подобное происходит в мкр. Обской, а затем сошлись во мнении, что нельзя оставлять ситуацию просто так.

Позже на сообщение отреагировал департамент природных ресурсов ЯНАО. В ведомстве попросили уточнить местонахождение асфальтового завода, указав адрес или географические координаты.

- Если вам известно, кому принадлежит данное предприятие (наименование юридического лица), так же просим сообщить, - написали представители власти.