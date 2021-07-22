За ночь в Тазовском районе сгорели жилой дом и пожарная часть

Фото: противопожарная служба ЯНАО. Сгоревший дом по ул. Школьная.

В селе Газ-Сале Тазовского района произошло два серьезных пожара, в которых пострадали люди. Все началось с возгорания двухэтажного жилого дома по ул. Школьная, признанного аварийным. На момент пожара в нем находились десять человек, двоим понадобилась помощь медиков.

- Сообщение о возгорании дома поступило в 3:38 утра. Спасатели прибыли на место через три минуты. На тот момент огонь охватил второй этаж второго подъезда и чердачное помещение - всего 250 квадратных метров, - рассказали противопожарной службе Ямала.

Фото: противопожарная служба ЯНАО. Сгоревший дом по ул. Школьная.

В ходе тушения пламя перекинулось на соседнее здание пожарной части. Причиной этого послужил сильный ветер до 12 м/с.

- В 05:33 произошло возгорание в административном бытовом помещении, принадлежащем пожарной части. На момент прибытия дежурного караула наблюдалось сильное задымление и горел чердак на площади 50 квадратных метров, - добавили в ведомстве.

Справиться со всеми пожарами удалось лишь 7:27 утра. Установить причину возгорания и причиненный ущерб предстоит дознавателям.

Фото: противопожарная служба ЯНАО. Сгоревший дом по ул. Школьная.

На месте ЧП лично присутствовал глава Тазовского района Василий Паршаков.

- По решению КЧС, всем нуждающимся предоставили маневренный фонд для временного проживания, выделили предметы первой необходимости. Также обязательно окажем материальную помощь. Горячее питание организовали в местной столовой, - сообщил он.