Фото: aeroshari.ru.Активный отдых в Тюменской области: что предлагают и по какой цене.

Лето – пора проводить свободное время за интересным досугом. Рассказываем, куда можно отправиться, чтобы провести время активно, интересно и весело.

Конные прогулки

Благородные и грациозные животные готовы составить вам компанию и сделать ваши выходные потрясающе умиротворенными и милыми в компании добрейших существ – лошадей. Романтическая прогулка, семейный праздник, прогулка с детьми – все это в одном месте.

Стоимость: от 800 рублей

Режим работы: время по записи

Место: с. Горьковка, ул. Плодовая

Контакты: +7 (982) 775-31-98

Фото: visittyumen.ru.

Картинг

Развлечение в духе гонок «Формулы 1», скорость, дарящая выплеск адреналина, непередаваемые эмоции и волну позитива. В сопровождении визга тормозов и дымящихся шин вы проведете отличный вечер, наполненный впечатлениями.

Стоимость: от 500 рублей (10 минут)

Режим работы: ПН-ВС с 10:00 до 23:00

Место: LiveDrive, ТРЦ «Солнечный», ул. Пермякова, 50б, 4 этаж

Контакты: +7 (3452) 66-25-16

Фото: visittyumen.ru.

Арчиритаг / лучные бои

Почувствовать себя Робином Гудом или главной героиней мультфильма «Храбрая сердцем» поможет арчиритаг. Звон натянутой тетивы и свист выпущенной стрелы станут прекрасным саундтреком к необычному отдыху.

Стоимость: от 500 рублей

Режим работы: запись по времени

Место: ЦАО «Штурм», ул. Московский тракт, 118, ТРЦ «Колумб», 4 этаж

Контакты: +7 (3452) 53-07-11

Фото: visittyumen.ru.

Сплав на байдарках

Покорить стихию или покориться ей. Испытать незабываемое удовольствие или испытать собственные силы. Стать частью команды и раствориться в потоке эмоций. Все это дарит экстремально-развлекательное приключение с байдарками.

Стоимость:

- 500 рублей - первое пробное занятие или месячный абонемент со своим снаряжением,

- 3000 рублей - месячный абонемент со снаряжением клуба.

Место: клуб «Горизонт», гребной канал ТЭЦ-1 (первые сплавы).

Контакты: +7 (961) 201-88-66, +7 (912) 390-11-87.

Фото: visittyumen.ru.

Лазертаг

Стрелялки, которые придутся по душе и взрослым, и детям. От них будут в восторге и мальчишки, и девчонки. Вдоволь порезвиться с бластером наперевес может каждый. Вернитесь в детство и зажгите… лампочки на повязке противника.

Стоимость: от 500 рублей.

Режим работы: запись по времени.

Место: ЦАО «Штурм», ул. Московский тракт, 118, ТРЦ «Колумб», 4 этаж.

Контакты: +7 (3452) 53-07-11.

Фото: visittyumen.ru.

Полеты в аэротрубе

Давно мечтаете о прыжке с парашютом? Хотели бы парить над землей словно птица? Отправляйтесь в полёт в аэротрубе. Вот где можно зависнуть в буквальном смысле. Эти ощущения сложно предать, их нужно пережить!

Стоимость: от 2400 рублей.

Режим работы: ПН-ВС с 10:00 до 22:00.

Место: FlyRoom, ул. 30 лет Победы, 7, стр. 33/1.

Контакты: +7 (3452) 38-85-67.

Фото: visittyumen.ru.

Страйкбол

Еще одна современная версия игры в войнушку. Оружие здесь внешне очень напоминает настоящее, а укрываться от противников нужно будет в деревянных постройках, за стенами или просто в траве. Всплеск адреналина обеспечен.

Стоимость: от 200 рублей.

Режим работы: СБ-ВС с 10:00 до 18:00.

Место: Zavod MedCQB, ул. Республики, 205, стр. 19.

Контакты: +7 (922) 044-61-44.

Фото: visittyumen.ru.

Полеты на шаре

Завораживающие виды с высоты птичьего полета, тишина и уединение – что может быть романтичнее? Создать подходящую атмосферу и получить незабываемые впечатления поможет прогулка на воздушном шаре.

Стоимость: от 5000 рублей.

Режим работы: время полетов: утро - 2 часа после восхода; вечер - 2 часа до заката солнца.

Место: 13 км. Тобольского тракта (гостиница Транзит).

Контакты: +7 (3452) 212-777.

Фото: visittyumen.ru.

Катание на питбайках

Еще один вид адреналинового отдыха. Примерить на себя роль мотоциклиста-спортсмена в весьма безопасных условиях вам поможет катание на питбайках по живописным местам. Весьма оригинальное и впечатляющее занятие.

Стоимость: от 1000 рублей.

Режим работы: запись по времени.

Место: Тюменский район, д. Патрушева, ул. Тюменская, 28.

Контакты: +7 (923) 445-38-45.