В Новом Уренгое полыхает девятиэтажный деловой центр. Фото - "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" в ВК.

В Новом Уренгое полыхает девятиэтажный деловой центр. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. Они прикрепляют к постам фотографии с места события, на которых видно сильное возгорание: дым от пожара наблюдается за несколько километров.

Фото - "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" в ВК.

По информации от местных спасателей, пожару присвоен второй ранг.

Фото - "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" в ВК.

– Пожарные выехали по сообщению о возгорании кровли здания делового центра. Пострадавших нет, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Ямал» в пресс-службе Главного управления МЧС по ЯНАО.

Фото - "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" в ВК.

Мы следим за развитием событий. Комментарии от профильных ведомств ожидаются. На эту минуту известно, что всех посетителей из здания эвакуировали. О причинах возгорания пока ничего неизвестно.