В Новом Уренгое полыхает девятиэтажный деловой центр. Фото - "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" в ВК.
В Новом Уренгое полыхает девятиэтажный деловой центр. Об этом в социальных сетях сообщают очевидцы. Они прикрепляют к постам фотографии с места события, на которых видно сильное возгорание: дым от пожара наблюдается за несколько километров.
Фото - "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" в ВК.
По информации от местных спасателей, пожару присвоен второй ранг.
Фото - "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" в ВК.
– Пожарные выехали по сообщению о возгорании кровли здания делового центра. Пострадавших нет, – сообщили корреспонденту «Комсомольской правды – Ямал» в пресс-службе Главного управления МЧС по ЯНАО.
Фото - "ЧП | ДТП | Новый Уренгой" в ВК.
Мы следим за развитием событий. Комментарии от профильных ведомств ожидаются. На эту минуту известно, что всех посетителей из здания эвакуировали. О причинах возгорания пока ничего неизвестно.