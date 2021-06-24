В лесу под Ноябрьском обнаружили стихийную свалку отходов известной сети фастфудов

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск". Отходы в лесу.

Житель поселка МК-87, находящегося под Ноябрьском, обнаружил стихийную свалку отходов ресторана быстрого питания KFC. Среди мусора оказались не только просроченные продукты, но и одноразовая посуда, а также документация и кассовые чеки.

Мужчина сразу же сообщил о свалке участковому, однако спустя неделю отходы все еще лежали в лесу. Тогда ямалец решил придать случившееся огласке, написав гневный пост в паблике «Происшествия Ноябрьск».

- В минувшую пятницу, 18 июня, было обнаружено захламление лесного массива, непосредственно примыкающего к грунтовой дороге в поселке МК-87, о чем было поставлен в известность участковый. Но спустя неделю никаких мер по вывозу мусора так и не было предпринято, - написал мужчина.

Также он добавил, что мешки с отходами пользуются успехом у бродячих собак - животные растаскивают их содержимое по всей округе.

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск". Отходы в лесу.

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск". Отходы в лесу.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, сейчас участковый уполномоченный сформировал материал по данному обращению, они переданы в департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО. Также устанавливается принадлежность земельного участка. Виновник свалки пока не установлен.

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск". Отходы в лесу.

Кстати, сами ноябряне не считают сеть быстрого питания причастной к случившемуся. Большинство горожан сошлись во мнении, что эта вина подрядной организации, которая не довезла мусора до полигона.

Фото: паблик "Происшествия Ноябрьск". Отходы в лесу.

Всех, кто стал случайным свидетелем свалки, убедительно просят сообщить в ноябрьское отделение полиции по номеру: 31-80-10. Также можно обратиться в отдел экологии администрации города по телефону: 42-05-95.