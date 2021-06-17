«Стены падают, штукатурка сыпется»: в поселке Уренгой жилой дом едва не развалился после дождя

Фото: скриншот из видео. Дом по ул. Валынова,22.

Жительница поселка Уренгой выложила в соцсеть видео, вызвавшее бурю негодования: женщина показала, в каком состоянии находится дом №22 по ул. Валынова после дождя.

- После прошедшего накануне дождя случилось вот это! Администрация района, обратите внимание, в каких условиях живут люди, - гласит подпись к посту в паблике «ЧП Ямал».

С первых же кадров видно старое двухэтажное строение с обвалившейся штукатуркой и прогнившими брусьями, а в траве валяются куски трубы и кирпичи.

- Стены валятся, в некоторых квартирах так вообще потоп был, особенно в четвертой. Людям приходится дежурить, чтобы их не затопило, - рассказывает женщина.

Кстати, видео появилось в сети сегодня, 17 июня, в 9:00. На сегодняшний момент его посмотрели уже более 3 500 человек. Все, кто отписался в комментариях, выразили сочувствие женщины и остальным жильцам, при этом осудив бездействие местных властей.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в районной администрации, данный дом включен в программу по переселению граждан из аварийного жилья. Жильцов планируют переселить в третьем квартале 2021 года. Они переедут в новый дом №10/1 в микрорайоне 1.

Также в ведомстве уточнили, что в случае угрозы жизни и здоровью, граждане могут обратиться в отдел жилищной политики администрации поселка для предоставления жилья в маневренном фонде.

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