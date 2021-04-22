«Похождения Вильгельма Второго»: новоуренгойский блогер проплыл по городу в надувной лодке, чтобы обратить внимание властей на огромные лужи

Фото: скриншот из видео. Мужчина снял шуточную короткометражку, произвевшую настоящий фурор.

Известный новоуренгойский блогер Сулейман Атомов решил привлечь внимание властей к многочисленным лужам, которые затопили городские улицы. Для этого он снял шуточный видеоролик, который произвел настоящий фурор среди горожан, да это и не удивительно, ведь там есть все: сюжет, главные герои, любовь, приключения и, конечно же, насущные проблемы.

Отметим, что видео появилась в сети 19 апреля в 14:10. На сегодняшний день его посмотрели почти десять тысяч человек.

Действие картины начинается в лесу, а затем перемещается в Новый Уренгой. Сам блогер исполнил роль принца Вильгельма Второго, который встречает принцессу, влюбляется в нее, а затем, как истинный герой, отправляется на ее поиски. Дальше начинается самое интересное: на его пути встают «снежные завалы и огромные лужи Нового Уренгоя», за которыми ожидает красавица.

Чтобы добраться к любимой, Вильгельму пришлось раздобыть надувную лодку и весло. Под героическую музыку он переплывает огромную лужу, наконец-то встретившись с любимой

- Откачайте, пожалуйста, воду, а то каждое свидание - как испытание, - произносит девушка в конце ролика, обращаясь к местным властям.

Кстати, сам глава города Андрей Воронов не отрицает данную проблему. Во время своего прямого эфира, который прошел 14 апреля, он сообщил, что лужи образовываются из-за отсутствия системы водоотведения.

- Исторически так сложилось, что воду отводили в неиспользуемые уголки города, а сейчас их становится все меньше и меньше. Теперь каждый проект - будь то капремонт или новая дорога - непременно будет включать обустройство ливневки, - пообещал градоначальник.

Также, по его словам, на подтопленных улицах регулярно работают машины, откачивающие воду, но в большинстве случаев это бесполезно, потому что она прибывает с каждым днем из-за таяния снега, вывоз которого затрудняют припаркованные машины.