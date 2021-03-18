Нефтяники организовали для ненецких детей Масленицу

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

«РН-Пурнефтегаз», дочернее общество НК «Роснефть», с 2019 года реализует проект «Северная дружба». В рамках реализации проекта воспитанники школы-интерната деревни Харампур Пуровского района и учащиеся школы №4 города Губкинского знакомятся с культурой и традициями северных народов, и вместе участвуют в интеллектуальных и спортивных состязаниях.

В этом году сотрудники «РН-Пурнефтегаза» познакомили воспитанников школы-интерната с русскими народными обычаями. На школьной спортивной площадке деревни Харампур нефтяники организовали для детей празднование Масленицы. Пурнефтегазовцы приготовили для школьников праздник с конкурсами, играми и подарками. В мероприятии приняли участие более 40 человек, учащиеся интерната с 5 по 8 класс.

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

Мероприятие началось с рассказа ведущих о значении праздника в русской обрядовой культуре, затем для детей были организованы традиционные игры - «Ручеек» и «Горелки». Кульминацией праздника стали спортивные командные соревнования на меткость, скорость и дальность. В конце мероприятия все участники получили в подарок от «РН-Пурнефтегаза» яркие рюкзаки с интересными и полезными подарками - интеллектуальными играми, сладостями и игрушками.