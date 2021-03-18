Фото: скриншот с видео. Дом по ул. Геофизическая, 16

Жители Лабытнанги жалуются на развалившиеся дома, в которых им приходится жить. По словам жителей, в городе есть как минимум два подобных здания, которые буквально трещат по швам.

Одно из них находится по адресу: Геофизическая, 16. На видео, которое выложил местный житель Руслан можно заметить, как просела верхняя часть дома, а с фасада сыпется шпаклевочный материал и пошли трещины.

Однако, по словам горожанки, которая живет в этом доме, ситуация куда хуже, чем кажется. Женщина рассказала, что летом под домом падали сваи, а значит строение уже начало двигаться.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды - Ямал» в городской администрации, на место выехали специалисты, которые оценят состояние дома. После этого будут приниматься дальнейшие меры.

Еще один дом с такой же проблемой находится по адресу: ул. Брусничная, 29. На фото, предоставленные местной жительницей, видно, что деревянная обшивка здания оторвана во многих местах.

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Дом по ул. Брусничная, 29.

Фото: паблик "Лабытнанги Info". Дом по ул. Брусничная, 29.

Беспокоясь за состояние жилища, женщина сама обратилась к местной администрации, с просьбой оценить состояние дома.