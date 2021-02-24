Коронавирус на Ямале. Последние новости на 25 февраля 2021 года: более 500 салехардцев привились двукратно

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Мария ЛЕНЦ

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 45 человек, с начала периода - 36 951.

Из общего числа болеющих 253 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 15 из них - в тяжелом состоянии, 3 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших составляет 395 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 20 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 668 человек.

Чтобы снизить число заболевших, в регионе продолжается массовая вакцинация жителей. На данный момент прививку получили уже 17 тысяч человек, из них две тысячи - жители Салехарда. Кроме того, более 500 человек привились уже вторым компонентом вакцины. Напоминаем, что накануне в окружную столицу поступила новая партия препарата «Гам-КОВИД-Вак» в количестве 500 доз.

В населенных пунктах Ямала произошло 25 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Ноябрьске - 8; Новом Уренгое - 6 и Ямальском районе - 5.

Далее идут: Пуровский район; Салехард, Губкинский и Надымский район - 1.

Всего в регионе было проведено 177 тестов в 23 лабораториях.

Излечились от коронавируса 79 человек, за весь период - 34 823.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 11 749 человек с COVID-19, из них 1 246 (10,6%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 200 1902. Выздоровевших - 12 218, за весь период - 3 751 562. Умерших - 383, с начала периода - 84 430.

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