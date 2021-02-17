Жители Ямала продолжают болеть коронавирусом. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 51 человека, с начала периода - 36 620.Из общего числа болеющих 274 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 18 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 7 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших не изменилось и составляет 393 человека.Напоминаем, что в понедельник, 15 февраля, болезнь унесла жизнь 69-летнего мужчины из Ноябрьска. Во вторник, 16 февраля, летальных исходов не было.Кроме того, за сутки выявлено 13 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 588 человек.Чтобы снизить число заболевших, в регионе продолжается массовая вакцинация. На днях в округ поступила еще одна партия вакцины от коронавируса: 4 800 доз препарата «Гам-Ковид-Вак» находятся на окружном складе, в ближайшее время его распределят по муниципалитетам.В населенных пунктах Ямала произошло 38 заражений COVID-19.Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 14; Пуровском районе - 7 и Муравленко - 5.Далее идут: Салехард - 3; Ноябрьск, Губкинский и Лабытнанги - 2; Надымский, Ямальский и Приуральский районы - 2.Всего в регионе было проведено 4 792 теста в 23 лабораториях.Излечились от коронавируса 97 человек, за весь период - 34 192.В России на сегодняшний день зарегистрировано 12 828 человек с COVID-19, из них 1 302 (10,1%) без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 4 112 151. Выздоровевших - 17 919, за весь период - 3 642 582. Умерших - 467, с начала периода - 81 446.