В Ноябрьске целый микрорайон, два детских сада и школа останутся без отопления

Фото: «Энерго-Газ-Ноябрьск»

В Ноябрьске грядет очередное отключение тепла. Без отопления останутся микрорайон №3, два детских сада и школа. Причина этого - утечка возле центрального теплового пункта. Информацию об этом сообщил «Энерго-Газ-Ноябрьск»

-Для ее устранения потребуется отключение от ресурса жилых домов микрорайона, двух детских садов и школы. В связи с этим ремонтные работы планируется провести в субботу, 6 февраля: детские сады будут пусты, а для собственников отключение теплоснабжения повлечет за собой минимальные неудобства - в выходные в Ноябрьске синоптики обещают 1-2 градуса ниже нуля, - рассказали коммунальщики.

Также они уточнили, что ограждения вокруг прорыва уже выставлены, и просили жителей не игнорировать предупреждающие знаки.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» писал об еще одном инциденте, который произошел в городе в середине января. Тогда автомобиль такси провалился в яму с горячей водой, которая сильно размыла дорожное покрытие.