Самолет А-320 авиакомпании «Ямал», выполнявший рейс Москва (Домодедово) - Салехард, совершил вынужденную посадку в аэропорту Санкт-Петербурга (Пулково).На сайте по отслеживанию перелетов Flightradars видно, что судно приземлилось в Санкт-Петербурге, не долетев до Салехарда.В пресс-службе авиакомпании «Ямал» рассказали, что после взлета на воздушном судне произошел отказ пилотажно-навигационного комплекса с потерей информации о показаниях скорости, отключением автопилота, автомата тяги и переходом самолета в режим DIRECT LOW (аварийный режим управления).После этого экипаж предпринял попытку выполнить посадку в аэропорту вылета, однако из-за ухудшения погодных условий, а также с учетом отказа пилотажно-навигационного комплекса, это оказалось невозможно. Тогда экипаж прервал заход на посадку, выполнив уход на запасной аэродром Пулково в Санкт-Петербурге.-Посадка в аэропорту Пулково прошла благополучно. Благодаря своевременным и грамотным действиям экипажа удалось избежать более серьезных последствий. Выполнение рейса продолжено на резервном воздушном судне. На борту находилось 110 пассажиров и 6 членов экипажа, - добавили а авиакомпании.Кроме того, из Москвы в Санкт-Петербург вылетел резервный борт, на котором пассажиры указанного рейса должны будут добраться до Салехарда. Ориентировочное время вылета - 11.00 по московскому времени.К делу также подключилась Уральская транспортная прокуратура. В ведомстве уже начали проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов.