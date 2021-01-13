Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 115 человек, с начала периода - 33 956.Согласно данным, который привел Федеральный оперштаб, Ямал оказался в числе регионов с наименьшим приростом заболеваемости COVID-19. Индекс прироста составляет всего 0,3 процента.Из общего числа болеющих 566 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 48 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 13 - находятся на ИВЛ, 1 - скончался. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 360 человек.По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизнь 61-летней женщины из Салехарда. Во вторник, 12 января, зафиксирована одна смерть от COVID-19. В понедельник, 11 января, скончались трое.Кроме того, за сутки выявлено 5 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 5 220 человек.В населенных пунктах Ямала произошло 110 заражений COVID-19.Наибольшее число заболевших в Пуровском районе - 21, Новом Уренгое и Ноябрьске - 14, Муравленко и Губкинский - 14.Далее идут: Надымский район - 13, Салехард - 8 и Лабытнанги - 7.Замыкает список: Тазовский район - 3.Всего в регионе было проведено 5 269 тестов в 23 лабораториях.Излечился от коронавируса 231 человек, за весь период - 27 752.В России на сегодняшний день зарегистрировано 22 850 человек с COVID-19, из них 3 082 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 3 471 053. Выздоровевших - 28 658, за весь период - 2 854 088. Умерших - 566, с начала периода - 63 370.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Тарко-Салинская ЦРБ возобновила платное тестирование на COVID-19. Результат готов через 48 часов (подробнее)В Новом Уренгое еще 60 человек привились от коронавируса. Все они чувствуют себя хорошо (подробнее)