Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа поздравил земляков с Новым 2021 годом! В своем новогоднем поздравлении глава региона особенно поблагодарил тех, кто в уходящем году оказался на передовой борьбы с коронавирусом – медицинских работников и волонтеров.– Уходящий 2020 год был для всех непростым, но он еще раз доказал, что любые трудности – это испытания нашей силы, – сказал Дмитрий Артюхов. – Дорогие земляки! Пусть наступающий год станет для вас годом позитивных перемен. Желаю вам в новом году счастья, благополучия и, конечно, крепкого здоровья! От всего сердца поздравляю вас с наступающим Новым годом!Видеооткрытку глава Ямала Дмитрий Артюхов разместил на своих личных страницах в соцсетях.«Комсомольская правда» - Ямал» присоединяется к поздравлению губернатора. Желаем нашим читателям крепкого сибирского здоровья, боевого духа и душевного тепла! Пусть все желания сбываются!