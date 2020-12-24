Жителей Лабытнанги не на шутку возмутила ситуация, о которой рассказала местная жительница в паблике «Лабытнанги Info» соцсети «Вконтакте».По словам женщины, ее ребенка высадили из автобуса в лютый мороз, потому что случился сбой во время оплаты по карте. Также северянка добавила, что деньги на ней точно были.-Потребовали наличные, а где он вам их снимет, если в нашем районе нет банкомата?! В итоге отправился ребенок в школу пешком, и это в актированный день! Из отдаленного района города. Я, конечно, понимаю - должностные инструкции и.т.д. Что родители своему ребенку должны, а в остальном никто никому и ничего не должен. Понимаю, что вы можете на это ответить. Однако не стоит забывать, что вне зависимости от региона, прежде всего, нужно оставаться человеком! - написала женщина.В комментариях многие горожане поддержали возмущенную мать, выразив свое с ней согласие. Однако нашлись и те, кто вообще усомнился в данной истории, поскольку автор не пожелал назвать своего имени, а также умолчал о номере автобуса и маршруте.В данной ситуации уже разбирается городская администрация, которая оставила комментарий к злобному посту.-Добрый день. Спасибо за информацию. Разберем ситуацию с сотрудниками МПАТП «Север», - написали представители ведомства.