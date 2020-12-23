Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 178 человек, с начала периода - 30 716.Из общего числа болеющих 910 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 54 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 14 - находятся на ИВЛ, 2 - скончались. Таким образом, общее число погибших увеличилось до 312 человек.По сообщению регионального оперштаба, болезнь унесла жизни 76-летнего мужчины из Ноябрьска и 66-летнего мужчины из Губкинского.Напоминаем, что в 21 и 22 декабря скончались по три человека.Кроме того, за сутки выявлено 9 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 989 человек.В населенных пунктах Ямала произошло 169 заражений COVID-19.Наибольшее число заболевших в Новом Уренгое - 23; Ноябрьске, Надымском и Пуровском районах - 19; Муравленко - 18.Далее идут: Губкинский и Ямальский район - 14; Салехард - 11; Лабытнанги и Шурышкарский район - 9.Замыкают список: Приуральский и Красноселькупский районы - 7.Всего в регионе было проведено 5 187 тестов в 23 лабораториях.Излечились от коронавируса 218 человек, за весь период - 23 013.В России на сегодняшний день зарегистрировано 27 250 человек с COVID-19, из них 4 058 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 2 933 753. Выздоровевших - 24 447, за весь период - 2 343 967. Умерших - 549, с начала периода - 52 461.