Коронавирус на Ямале. Последние новости на 10 декабря 2020 года: в школах и детских садах пройдут новогодние утренники

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 192 человека, с начала периода - 28 083.

Из общего числа болеющих 1 262 жителя госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом , 54 из них - в тяжелом состоянии, 2 - в крайне тяжелом, 18 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. Таким образом, общее число погибших не изменилось и составило 278 человек.

Уже вторую неделю в регионе фиксируют ежедневное превышение числа выздоровевших над заболевшими. В связи с этим власти решили смягчить ограничения и разрешили провести новогодние утренники в школах и детских садах. Однако ребят ждут некоторые ограничения. Так, мероприятие можно организовать только в помещениях образовательных организаций, при этом присутствовать может лишь один класс или группа численностью не более 30 человек. Нахождение родителей и других приглашенных гостей не допускается. Для остальных взрослых обязательно использование масок, в том числе и Деда Мороза.

Также напоминаем, что в понедельник, 7 декабря, в регионе зафиксировали два летальных исхода. В среду, 8 декабря, - 3 смерти.

Кроме того, за сутки выявлено 8 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 852 человека.

В населенных пунктах Ямала произошло 184 заражения COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Надымском и Пуровском районах - 26; Губкинском - 23; Ноябрьске и Муравленко - 19.

Далее идут: Ямальский район - 17; Новый Уренгой - 13 и Салехард - 11.

Замыкают список: Лабытнанги, Тазовский и Шурышкарский районы - 8; Приуральский и Красноселькупский районы - 3.

Всего в регионе было проведено 6 609 тестов в 21 лаборатории.

Излечились от коронавируса 234 человека, за весь период - 19 809.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 26 190 человек с COVID-19, из них 4 739 без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 2 541 199. Выздоровевших - 26 266, за весь период - 2 007 792. Умерших - 559, с начала периода - 44 718.

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