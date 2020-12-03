Как нескучно провести зимние праздник: обзор новогодних туров Ямала

Фото: Равиль Сафпарбеков, Илья Белей, Анастасия Братцева

Туристско-информационный центр Ямала совместно с туроператорами и туристическими кампаниями региона подготовили список новогодних туров. Ямальцам и гостям региона предложены как туры выходного дня, так и более продолжительные поездки на декабрь 2020 года и январь 2021-го.

«Terra Yamalia зимой»

Туристическая кампания «Арктида тур» предлагает тур «Terra Yamalia зимой». Тур проводится в канун новогодних праздников и в новогодние каникулы. Целиком посвящен погружению гостей в климатические и этнографические особенности зимнего Полярного Урала. Это радиальные путешествия Полярной ночью по ландшафтно-привлекательным местам суровой Арктики, стойбищам ненцев-оленеводов, охота за Северным сиянием.

Фото: Равиль Сафпарбеков, Илья Белей, Анастасия Братцева

«ТИЛЬТИМСКАЯ ЗИМА»

Туроператор «Земля Лугуя» предлагает этно-тур «ТИЛЬТИМСКАЯ ЗИМА». Полярная ночь за полярным кругом длится с конца ноября по середину января. В субарктической зоне Западной Сибири классической полярной ночи, когда солнце совсем не появляется над горизонтом, не наблюдается. Однако световой день в этот период напоминает, скорее, поздние сумерки и длится не более 2-х часов. В это время ханты, занятые в оленеводстве, пригоняют свои стада с Полярного Урала и располагаются вблизи рыбацких деревень, расположенных в верхнем и среднем течении Сыни. Здесь они обмениваются друг с другом рыбой и мясом. И этих мест можно достичь из с. Мужи по старой оленеводческой дороге, называемой Тильтимской или саран-туй.

«ЧУМовые выходные», «Жизнь ГУЛАГа» и «КЛЕВые выходные»

Туроператор «Дискавер Ямал» поможет:

- провести «ЧУМовые выходные» и узнать, как проходит один день из жизни оленевода. Тур выходного дня позволит прикоснуться к секретам сохранившейся культуры коренного населения Крайнего Севера в ее первозданном виде;

- поближе познакомиться с жизнью известной многим «мертвой дороги». Тур «Жизнь ГУЛАГа» - это посещение лагерных пунктов Трансполярной магистрали. Экскурсионный тур к руинам 501-й стройки с посещением лагпункта;

- провести «КЛЕВые выходные». Подледная рыбалка для ценителей и знатоков. Гарантированный улов на реке Собь. Для туристов гарантирован вездеходный транспорт до «клевых» мест, хорошее настроение и дельные советы.

Фото: Равиль Сафпарбеков, Илья Белей, Анастасия Братцева

«Фитнес-выходные»

На снегоступах по пушистому снегу. 10 000 шагов в день – обязательный минимум для любого человека, который ценит свое здоровье, а 10 000 шагов на снегоступах – это идеальный план на выходные.

«Снежно-лыжные выходные»

Тур «Снежно-лыжные выходные» предлагает провести отличные выходные на любимом Полярном Урале! Туристов ждет увлекательное путешествие на вездеходе до горного приюта, скрытого от любопытных глаз со всех сторон живописными склонами. В программе катание на горных лыжах и сноубордах (для новичков – основы горнолыжного спорта от инструктора), а также скоростной спуск на ватрушках, а вечером «охота» на Северную Аврору. На второй день - прогулка к замерзшему водопаду для сногсшибательных фото.

Фото: Равиль Сафпарбеков, Илья Белей, Анастасия Братцева

«Улетные елки»

Вместе с туроператором «Ямалия» можно отправиться в новогодний «круиз» по Новому Уренгою под девизом «Улетные елки». Новый Уренгой – самый крупный город на Ямале, газовая столица России! Гости города смогут познакомиться с его историей, окунуться в самобытный колорит и уникальную культуру древнего народа – ненцев, попробовать гастрономические ямальские изыски. И еще, в новогодние праздники большая вероятность увидеть потрясающее природное явление – северное сияние, за которым едут на Ямал гости со всей страны и заграницы.

«В гостях у Снегурочки Сэр Ни»

Туристско-информационный центр Ноябрьска приглашает познакомиться с Ноябрьской Снегурочкой, которую зовут Сэр Ни. Что в переводе с ненецкого языка означает «Снежная девушка». Ноябрьская Снегурочка живет недалеко от озера Ханто в этнографическом модуле «Сыра сэв», в теплом и уютном чуме, который построил для нее суровый Великан. В гостях у Снегурочки побывало немало жителей и гостей города, которых она угощает вкусным чаем из трав за рассказом о быте и жизни коренных малочисленных народов Севера.

Фото: Равиль Сафпарбеков, Илья Белей, Анастасия Братцева

Полный список туров можно найти на главном туристском портале Ямала visityamal.ru.