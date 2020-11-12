Владимир Якушев: родной Ямал посещу при первой возможности Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Ямал - регион-локомотив для всей страны, ведь там реализуются важнейшие проекты для всей России. Об этом заявил полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев на первой пресс-конференции с журналистами Тюменской, Свердловской, Челябинской, Курганской областей, а также Югры и ЯНАО.

По его словам, Ямал особняком стоит от других регионов УФО, и именно за ним - будущее. Также Владимир Якушев, будучи уроженцем Ямала, пообещал в ближайшее время посетить родной регион, город, в котором родился - Надым - и школу, где он учился. Тем более там заканчивается капитальный ремонт.

- Посещение территорий - важная часть моей работы. Будучи губернатором Тюменской области и министром строительства и ЖКХ, я объездил много городов. В этот момент ты общаешься с реальными людьми и понимаешь их проблему. Моя задача - помогать, - подчеркнул Владимир Якушев.

Во время пресс-конференции Владимир Якушев ещё раз поблагодарил президента Владимира Путина за назначение на должность полпреда. Он подчеркнул, что все задачи, поставленные главой государства, будут выполнены.

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