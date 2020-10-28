Коронавирус на Ямале. Последние новости на 29 октября 2020 года: в Пуровске развернут инфекционный госпиталь для больных с легким течением COVID-19

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: pixabay.com

Жители Ямала продолжают болеть COVID-19. За минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 183 человека, с начала периода - 20 008.

Из общего числа болеющих 1 278 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 28 из них - в тяжелом состоянии, 1 - в крайне тяжелом, 11 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались.

-На Ямале зафиксировано четыре летальных исхода у пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией: две женщины умерли в Надыме, пожилая женщина и мужчина преклонного возраста в Салехарде. За их жизнь до последнего боролись врачи. Все они находились на поддержке аппаратов ИВЛ. Но интенсивная терапия, к сожалению, не дала результатов, - прокомментировала руководитель регионального оперштаба Татьяна Бучкова.

Напоминаем, что во вторник, 27 октября, в регионе также зафиксировали несколько смертей от COVID-19. Болезнь забрала жизни троих человек.

Также за сутки выявлено 15 новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 4 116 человек.

В населенных пунктах Ямала зафиксировано 168 заражений COVID-19.

Наибольшее число заболевших в Надымском районе - 30, Ноябрьске - 27 и Салехарде - 21.

Далее идут: Новый Уренгой и Лабытнанги - 20, Муравленко - 15 и Губкинский - 11.

Замыкают список: Пуровский район - 10, Шурышкарский район - 6, Тазовский и Ямальский районы - 4.

Всего в районе было проведено 8 224 теста в 15 лабораториях.

В связи с большим количеством заболевших было принято решение развернуть в Пуровске инфекционный госпиталь для больных с легким течением COVID-19. В нем будут оборудованы 30 коек.

Излечились от коронавируса 76 человек, за весь период - 14 269.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 16 202 человека с COVID-19, из них 4 114 случаев без каких-либо признаков болезни, с начала периода - 1 563 976. Выздоровевших - 12 361, за весь период - 1 171 301. Умерших - 346, с начала периода - 26 935.

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